Trabzonspor: 1-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx), İlker Takpak (xxx)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelen Süper Lig lideri Trabzonspor, rakibini deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavili ekip 8'inci dakikada Hüseyin'le öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Denizlispor, 59'uncu dakikada Mustafa ile beraberliği yakaladı: 1-1. Trabzonspor, 77'nci dakikada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Kouassi'nin attığı golle galibiyete uzanıp turu geçti.

8'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Yusuf Erdoğan'ın ortasında ön direkte topa dokunan Hüseyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.