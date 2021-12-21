Trabzonspor: 1-2

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Serkan Ok (xx), Kemal Yılmaz (xx)

Spor Toto Süper Lig'de 18'inci hafta mücadelesinde lider Trabzonspor deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Altay'ı ikinci yarıda Cornelius'un ayağından bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Altay'ın golünü 33'üncü dakikada Cebrail atarken, Cornelius 51 ve 88'inci dakikalarda attığı gollerle takımını zafere taşıdı: 1-2. Bu sonuçla Trabzonspor 14'üncü galibiyetini alarak 45 puana ulaşırken, 3 puan özlemi 11 haftaya yükselen Altay 18 puanda kaldı.

Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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