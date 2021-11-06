Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal, Pjanic (Dk. 82 Atiba), Teixeira (Dk. 75 Salih Uçan), Larin (Dk. 85 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk. 75 N'Koudou)

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Dk. 78 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen (Dk. 66 Denswil), Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir (Dk. 78 Yusuf Sarı), Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas (Dk. 31 Siopis), Djaniny (Dk. 67 Cornelius)

Goller: Dk. 45+4 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+6 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 62 Larin (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Uğurcan Çakır (Trabzonspor) (Maç sonu)

Sarı kartlar: Dk. 39 Dorukhan Toköz, Dk. 41 Siopis, Dk. (Trabzonspor), Dk. 48 Larin, Dk. 81 Vida, Dk. 90+10 Welinton, Dk. 90+10 de Souza (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

49. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Güven Yalçın şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

62. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trondsen'in geri pasında Hüseyin Türkmen'in müdahalede geç kalması sonrasında meşin yuvarlağı kapan Larin kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi: 1-1

86. dakikada kendi yarı alanının solunda kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Serkan Asan sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi ancak Welinton'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

90+6. dakikada Trabzonspor skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla Trabzonspor ceza sahasına yüklendiği bölümde hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da ön tarafta topla buluşan Cornelius, Nwakaeme ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

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