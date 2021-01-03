Trabzonspor: 1-2
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Trabzonspor: 1-2

03.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:08
Trabzonspor: 1-2

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Serkan ÇimenFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia (Dk. 35 Vato), Jimmy (Dk. 79 Egemen), Ndiaye, Koray, Alparslan (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Serkan ÇimenFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia (Dk. 35 Vato), Jimmy (Dk. 79 Egemen), Ndiaye, Koray, Alparslan (Dk. 72 Mevlüt), SobiechTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio (Dk. 72 Abdülkadir Ömür), Abdülkadir Parmak, Baker, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+1 Kamil Ahmet), Djaniny (Dk. 83 Afobe)GOLLER: Dk. 71 Balkovec (Fatih Karagümrük) - Dk. 46 Nwakaeme, Dk. 81 Ekuban (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Balkovec, Vato (Fatih Karagümrük) - Hosseini, Abdülkadir Parmak, Marlon, Baker (Trabzonspor)Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 46'ncı dakikada Nwakaeme ve 81'inci dakikada Ekuban kaydetti. Karagümrük'ün karşılaşmadaki tek golü ise 71'inci dakikada Balkovec'ten geldi.10'uncu dakikada Baker'in sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Ekuban'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Gol kararından sonra VAR'da incelenen pozisyon sonrası Ali Palabıyık golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.17'nci dakikada Ekuban rakibinden kaptığı topu ceza sahasına yerden gönderdi, Flavio müsait pozisyonda topu auta attı.18'inci dakikada Biglia'nın pasında Jimmy Durmaz şutunu çekti, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.45+3'üncü dakikada Ekuban'ın ortasında arka direkte Nwakaeme istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top auta çıktı.Mücadelenin ilke yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.46'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Serkan Asan'ın etkili ortasında Nwakaeme'nin dokunuşunda top ağlarla buluştu: 0-1.49'uncu dakikada Nwakaeme'nin uzaktan şutunda kaleci Viviano topu kornere çeldi71'inci dakikada skora denge geldi. Jimmy'nin ortasında savunma topu uzaklaştırmak isterken top ceza sahası sol çaprazda Balkovec'in önünde kaldı. Balkovec'in orta şut karışımı yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1.81'inci dakikada rakip sahada topla buluşan Ekuban hızla ceza sahasına girdi, rakibinden sıyrılan Ekuban'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.90+4'üncü dakikada Nwakaeme pasını ceza sahası içindeki Abdülkadir Ömür'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Viviano topu çeldi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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