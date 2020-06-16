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Trabzonspor: 1-1 (İLK YARI)

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Zajc, Rodrigues, Vedat MuriçTRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk.

Trabzonspor: 1-1 (İLK YARI)
16.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:12

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Zajc, Rodrigues, Vedat MuriçTRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk.35 Bilal Başacıkoğlu), Ekuban, SörlothGOL: Dk.42 Deniz Türüç (Fenerbahçe) - Dk.6 Sörloth (Trabzonspor)SARI KARTLAR Sörloth (Trabzonspor)KIRMIZI KART: Dk.24 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.6'ncı dakikada Ekuban'ın pası ile ceza sahası içinde buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.24'üncü dakikada Serdar Aziz'in girdiği pozisyon sonrası itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, sarı kart gördü. Hakeme yönelik tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.42'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde buluşan Deniz Türüç'ün vole vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.


Kaynak: DHA

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