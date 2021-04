Trabzonspor: 1-1

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), İbrahim Çağan Uyarcan (xx), Esat Sancaktar (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Gassama (xxx), Kerim (xxx), Atınç (xx), Berkan (xx), Soner (xx) (Dk. 89 Esiti), Nwobodo (xx), Halil (xx), Diabate (xx) (Dk. 79 Zulj), Ndiaye (xx) (Dk. 79 Tripic x), Jahovic (xxx) (Dk. 89 Ideye)TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Serkan (xx) (Dk. 84 Yusuf Sarı), Hosseini (xxx), Hugo (x) (Dk. 63 Abdulkadir x), Marlon (xx), Berat (xxx), Baker (xx), Ekuban (xx), Bakasetas (xxx), Nwakaeme (xx) (Dk. 90 Flavio), Djaniny (xx)GOLLER: Dk. 45+1 Jahovic (Göztepe), Dk. 88 Ekuban (Trabzonspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Berat (Trabzonspor), Dk. 90 Nwobodo (Göztepe)SARI KARTLAR: Kerim, Diabate, Atınç, Nwobodo (Göztepe), Nwakame, Marlon (Trabzonspor)SÜPER Lig'in 38'inci haftasında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Göztepe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin golünü 45+1'inci dakikada Jahovic atarken deplasman ekibinin golü ise 88'de Ekuban'dan geldi. Göztepe'de Nwobodo, Trabzonspor da ise Berat Ayberk Özdemir, kırmızı kart gördü.6'ncı dakikada sağ taraftan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Halil Akbunar'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Kerim Alıcı kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanını terk etti.13'üncü dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, ceza yayının önünden sert bir şut çıkardı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat iki hamlede topun sahibi oldu.27'nci dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ara pasıyla sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban, topa vursa da meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.28'inci dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Halil Akbunar ceza sahasına ortaladı, arka direkte topa yükselen Ndiaye kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak direğin yanından oyun alanına terk etti.29'uncu dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.45+1'inci dakikada Göztepe öne geçti. Orta alanda topu kapan Diabate'nin bekletmeden attığı pasla savunma arkasına hareketlenen Jahovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.57'nci dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Baker, plase vuruşla top kaleye yönlendirdi ancak top sağ direk dibinin yakınından az farkla auta çıktı.67'nci dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de topla birlikte kaleye doğru ilerleyen Diabate, Berat Özdemir'in müdahalesiyle ceza alanı önünde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Berat Özdemir'e kırmızı kart gösterdi.83'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, ön direkte bulunan Jahovic topa dokunarak kaleye yönlendirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır 'a çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.88'inci dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ekuban topu kontrol ederek kaleye vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.90'ıncı dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, ceza sahası içinde topla buluşan Ideye, kaleci Uğurcan Çakır'ın önünden topa vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.90+4'üncü dakikada kontra atağa çıkan Göztepe'de Tripic'in uzun pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, topla birlikte ceza sahası içine girerek sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ