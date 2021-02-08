Trabzonspor: 0-2
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Trabzonspor: 0-2

08.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:15
Trabzonspor: 0-2

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SönmezYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Wallace (Dk.87 Bülent), Semih, Chebake, Hadebe, Ahmed, Adem (Dk.87 Mustafa), Acquah, Zeki (Dk.81 Fofana), Umut (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SönmezYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Wallace (Dk.87 Bülent), Semih, Chebake, Hadebe, Ahmed, Adem (Dk.87 Mustafa), Acquah, Zeki (Dk.81 Fofana), Umut (Dk.81 Mallan), Tetteh TRABZONSPOR: Uğurcan – Hüseyin, Rodrigues, Hugo, Edgar, Lewis (Dk.89 Yunus), Bakasetas (Dk.88 Majit), Nwakaeme, Berat, Ekuban (Dk.77 Flavio), Djaniny (Dk.85 Afobe)SARI KARTLAR: Hadebe (Yeni Malatyaspor)- Hugo, Berat (Trabzonspor)GOLLER: Dk.50 Bakasetas, Dk.90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.2'nci dakikada altı pas içerisinden Semih Kaya'nın çektiği şut kaleyi bulmadı.9'uncu dakikada Djaniny'in ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut üstten auta çıktı.12'nci dakikada Djaniny, topu karambolde ceza sahası içerisine boşta kalan Bakasetas'e gönderdi, top auta çıktı.21'inci dakikada Chebake'nin ceza sahası içerisine açtığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunda top üst ağlarda kaldı.23'üncü dakikada Zeki'nin sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Semih'in vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.29'uncu dakikada orta alandan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisine açılan ortaya dokunan Umut'un vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.50'nci dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın çektiği sert şutu filelerle buluştu: 0-1.67'nci dakikada ceza sahası içerisine açılan kornerde topu önünde bulan Semih'in vuruşunda top savunmadan döndü. Seken topu önünde bulan Tetteh'in vuruşunda ise kaleci Uğurcan kornere çeldi.77'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Acquah'ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı.90+6"ncı dakikada ceza sahasına giren Nwakaeme'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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