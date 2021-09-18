Trabzonspor: 0-1
STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf BozdağanKASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk.90+1 Ahmet), Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı (Dk.84 Sakıb), Sadiku (Dk.84 Doğucan), Tarkan Serbest, Hajradinovic (Dk.
STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf BozdağanKASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk.90+1 Ahmet), Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı (Dk.84 Sakıb), Sadiku (Dk.84 Doğucan), Tarkan Serbest, Hajradinovic (Dk.64 Eysseric), Travnik, Yusuf Erdoğan, Umut BozokTRABZONSPOR: Uğurcan- Peres, Ie, Hugo, Denswil, Berat Ayberk Özdemir (Dk.46 Abdulkadir Parmak) (Dk.50 Yusuf Sarı), Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas (Dk.83 Siopis), Abdülkadir Ömür (Dk.83 Dorukhan), Cornelius (Dk. 74 Gervinho)GOLLER: Dk.53 Bakasetas (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Umut Bozok, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan (Kasımpaşa) - Denswil, Peres (Trabzonspor)Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 53'üncü dakikada Bakasetas kaydetti.13'üncü dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.30'uncu dakikada Travnik ile yaptığı verkaçın ardından topu kontrol eden Tarkan'ın ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.32'nci dakikada Cornelius'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin sağ ayağıyla ceza sahası çizgisinin hemen önünden çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.34'üncü dakikada Cornelius'un kafayla aşırttığı top ile sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Peres, pasını penaltı noktası üzerine çevirdi. Herkesi aşan topla arka direkte buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kurtardı.53'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Nwakaeme pasını ceza sahası yayının hemen gerisindeki Bakasetas'a çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.72'nci dakikada Yusuf'un pasıyla orta sahadan topla hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çeldi.81'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan içeriye çevirdiği topta Eyseseric'in şutunda Uğurcan gole izin vermedi. Mücadele Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. ABDULKADİR PARMAK OYUNA DEVAM EDEMEDİTrabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık yaşadı. 2'nci yarının başında Berat Ayberk Özdemir'in yerine oyuna giren Parmak, 47'nci dakikada orta sahada rakibinden sıyrıldıktan sonra topla hareketlendiği sırada kendisini yere bıraktı. Sol ayağını tutan oyuncuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Ardından kenara alınan Abdulkadir Parmak, 50'nci dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri