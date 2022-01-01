Trabzonlulardan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi (2)

FRAGMAN TARİHİ SURDA

Trabzon'da vizyona giren Maçka ilçesinde, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül (15) ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmine ait fragman Trabzon Kalesi'nin surlarına yansıtıldı. Yolda yürüyen vatandaşlar, tarihi sur duvarlarına yansıtılarak tanıtımı yapılan fragmanı duygusal anlar yaşayarak izledi.

Fatih TURAN/TRABZON,