Trabzonlulardan evde "online" horon Korona virüsü (Covid-19) Dünya'da ve Türkiye'de etkisini göstermeye devam ederken 'Evde kal' çağrılarına uyan Trabzonlular video konferans ile birbirlerine bağlanıp evde hep beraber online horon oynadılar.

Korona virüsü (Covid-19) Dünya'da ve Türkiye'de etkisini göstermeye devam ederken 'Evde kal' çağrılarına uyan Trabzonlular video konferans ile birbirlerine bağlanıp evde hep beraber online horon oynadılar.

Beylikdüzü Trabzonlular Derneği'nin 7 yıldır devam ettirdiği horon kursu Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle eve taşındı. Kursiyerler ve eğitim veren hocalar video konferans ile birbirlerine bağlanıp horon derslerine devam etti. Konferansa herkes bağlandıktan sonra kemençe sesi ile horon oynamaya başlayan hocalar ve kursiyerler renkli görüntüler oluşturdu. Eğitim veren hocalar zaman zaman kendileri horon figürlerini gösterirken bazen ise kursiyerlerin hareketlerini inceleyip nasıl yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"DIŞARIDA KAPMA KORONA HAYDE EVDE HORONA"

Beylikdüzü Trabzonlular Derneği'nde ve online ortamda eğitim veren Selçuk Saygılı, "Kurslarımız zor süreçte herkesin evde olduğu dönemde kaldığı yerden devam ediyor. Yedi yıldır horon eğitim grupları oluşturuyoruz. Sadece Beylikdüzü'nde değil diğer ilçelerden de kursumuza katılanlar oluyor. Pandemi döneminde insanlara faydalı olabileceğini düşündüğümüz için Beylikdüzü Trabzonlular Derneği Başkanı Ali Osman Esertaş'ın ve yönetim kurulunun da katkıları ile horon öğrenme ve bu kültürü yaşatma eğitimini evlere taşıdık. Daha önce bizimle birlikte salonda terleyen hocalarımız ve kursiyerlerimiz online derse bağlanıp bu derslere devam etmektedir. Bu enerjinin diğer arkadaşlara dağılmasını bekliyoruz. Horonla kal evde kal diyoruz. Dışarıda kapma korona hayde evde horona" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA