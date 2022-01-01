TRABZON (İHA) - Trabzonlular o filmi izlemek için sinemaya akın ettiler, dakikalarca sırada beklediler

Bugün tüm yurtta gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmine Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'da yoğun ilgi

TRABZON - Bugün gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmine Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'da yoğun ilgi.

Forum Trabzon'da gösterime giren filmi İyi ki Varsın Eren' sinema filmi için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, filmin çok duygusal olduğunu belirterek çok beğendiklerini söylediler.

11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül'ün hayatı film oldu. 1 Ocak tarihinde sinema salonlarında gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini görmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Eren'in hiç bu kadar zorluklar içinde büyüdüğünü düşünmediklerini söylediler.

Filmden çok etkilendiğini belirten Hasan Gülyüz, "Fakirlik, zamanın şartları kar kış ister istemez insan duygulanıyor. O dönemin şartlarında bir kaleme bile muhtaç hale gelmek o yoksulluğun içinde okula gidip gelmek ister istemez insanı duygulanıyor. En duygusal anı ise filmin başında doğum esnasında annenin çektiği zorluklar . Kar kış arabanın olmayışı hastaneye gidişi sonrasında büyütme şartları . Filmi çok daha farklı bekliyorduk, bu kadar zorluklar içinde büyüyen bir çocuk olduğunu hiç düşünmemiştim. Bu kadar zor şartlar içinde doğan bir çocuk olmamıştır herhalde" dedi.

Filmde kısa bir rol aldığını belirten Birgül Yol ise "Filmde küçük de olsa yer almaktan çok mutluyum. Çok güzel bir filmdi. Özellikle Eren'in küçüklüğü, çocuklara yemek pay edilirken Eren'in sonda kalarak yetişememesi, annesinin kırıntıları toplayıp dışarı çıkarak onunla paylaşması çok duygusaldı" dedi.

Sudenaz Yanık'da filmi çok duygusal bulduklarını ifade ederken "Çok beğendim, duygusaldı güzel. Duygulu etkileyici bir filmdi" diye konuştu.