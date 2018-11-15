Trabzonlular Kendilerine Hakaret Eden CHP Tekirdağ Milletvekili Aygün Hakkında Savcılığa Suç...

Trabzon'da AK Parti İl Başkanlığı Trabzon'a yönelik hakaretlerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Trabzon Adliyesi'nin önünde bugün bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Haydar Revi, "Herkesin bildiği üzere İlhami Özcan Aygün bir basın açıklamasında Trabzon İlimiz ile Rum Pontus örgütünü aynı cümlede kullanma cehaletini göstermiştir. Bu kişi açıklamasında 'nereli derseniz Trabzonlu ve kurtuluş döneminde Trabzon kimlerin elindeydi evet Rum Pontus Cumhuriyetinin elinde olan Trabzonlu bir tane feslinin açıklamaları sonucunda her ilimizden fışkıran böyle hareketler ile karşı karşıyayız' demek suretiyle haddini aşmıştır. Bu kişi sarf etmiş olduğu sözler ile Türk Ceza Kanuna karşı suç işlemiştir. Zira Türk Ceza Kanununun 216. Maddesi "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişinin cezalandırılması gerektiğini açıkça düzenlemiştir. Bu kişi Tarihe karşı suç işlemiştir. Tarihin tüm aşamasında devleti, milleti ve vatanı yanında duran bu duruşu hiçbir zaman tartışılmayan ve tartışmaya dahi açık olmayan bir ile karşı hadsiz ifadelerde bulunmuştur. Bu kişi devletine karşı suç işlemiştir. Devletinin her kademesinde hizmet eden, gerek ordusunda, gerek Türkiye Millet Meclisinde, Gerek hükümetinde ve gerekse ülke bürokrasisinde hizmetlerine fedakarca devam eden bir ile hakaret etmiştir. Bu kişi bu hakareti nedeniyle kanunlar karşısında, halkımız karşısında ve tarih karşısında hesap verecektir. Trabzon gibi vatansever bir ile karşı hadsiz ifadelerde bulunan, halkına yabancı, milletini tanımayan bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti Halkını temsil yeteneği kalmamıştır. Derhal milletvekilliğinden istifa etmelidir" dedi.

Revi, basın karşısında Trabzon'a hakaret eden bu kişinin cezalandırılması amacıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. - TRABZON