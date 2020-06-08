Trabzonlular anlamlı etkinlikte buluştu Trabzon Platformu'nun öncülük ettiği programda Koronavirüs günlerinde birlik mesajı verildi.

Trabzon Platformu'nun öncülük ettiği programda Koronavirüs günlerinde birlik mesajı verildi.

Salgın günlerinde Trabzonlular bir araya geldi ve birlik mesajları verildi. Trabzon Platformu ve Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği, ortak bir etkinlik düzenledi. Yüzlerce Trabzonluyu buluşturdu.

Sağlık Önlemleri Had Safhadaydı

Koronavirüs günlerinde birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen Trabzonlular, Ümraniye Trabzon Park'ta bir araya geldi. Etkinlik, Ümraniye Trabzon Park'ta düzenlendi. Koronavirüs önlemleri had safhadaydı. Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk: "Yüksek seviyede sağlık önlemleri aldık çünkü insanlar tedirgin olmasın, sıkıntı çekmesinler istedik" dedi.

En Önemlisi Birliğimiz ve Beraberliğimiz

Profesör ve Uzman Doktorlar etkinlikte hazır bulundu. Göz muayenesi olmak isteyenler için bir bölüm dahi hazırlandı. Öztürk : "Bir tek Trabzonlular değil bütün Türk halkı, Dünya halkının birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği bir dönemdeyiz bu yüzden birlik ve beraberliğe çok önem vermeliyiz" dedi.

Etkinlikte, Trabzonspor Unutulmadı

Etkinlikte sanat dünyasından da önemli isimler vardı. Etkinlikte Trabzonlular, şehirlerinin futbol takımı Trabzonspor'u unutmadı. Gökyüzüne 500 tane bordo mavi balon bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA