Trabzonlu usta şimşir ağacıyla dünya pazarına girmek istiyor
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Köprübaşı, Trabzon, Avrupa, Kültür Sanat

Trabzonlu usta şimşir ağacıyla dünya pazarına girmek istiyor

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan Mustafa Kaya, yıllardır emek verdiği ahşap el sanatlarında ilçeyi üretim merkezi haline getirerek dünya pazarına girmek istiyor.

13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:38
Trabzonlu usta şimşir ağacıyla dünya pazarına girmek istiyor

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan Mustafa Kaya, yıllardır emek verdiği ahşap el sanatlarında ilçeyi üretim merkezi haline getirerek dünya pazarına girmek istiyor.


Teknik konulara ilgisinden dolayı meslek hayatına erken atılan Kaya, bir süre oto tamircisinde çıraklık yaptıktan sonra ahşap el sanatlarına merak sardı.


Sanatında 23 yıldır ter döken 39 yaşındaki Kaya, şimşir ağacı başta olmak üzere gürgen ve yöreye özgü diğer ağaçlardan el emeği ürünler yapıyor.

İlçede mobilya sektöründe de hizmet vermeye başlayan Kaya, büyük gayretler sonucu "Lazrover" adını verdiği ahşap otomobil ile yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda kemençe de üretti.

Ürünleriyle fuarlara da katılan Kaya, hem ilçeyi ahşap el sanatlarında üretim merkezi haline getirmeyi hem de Avrupa pazarına girmeyi hedefliyor.

"Ahşaptan ne yaparsanız yapın satılıyor"

Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçlara 16 yaşından bu yana şekil verdiğini söyledi.

Şimşir kaşık başta olmak üzere ahşap el sanatlarında ilçe tarihinin çok eskiye dayandığını dile getiren Kaya, son dönemlerde yurt içi ve yurt dışında şimşir ürünlere ilginin artığını ifade etti.

Kaya şöyle devam etti:

"Şu anda ahşaptan ne yaparsanız yapın satılıyor. Oturma gruplarından evlerin iç dekorasyonu, mutfak araç ve gereçlerine kadar her şeyde ahşap kullanılıyor. Özellikle kaşıklar, servis ve sunum tabakları da ilgi görüyor. Ahşap ürünlerine ilgi her geçen gün daha da artıyor ve talepler geldikçe yeni ürünler çıkartmak zorunda kalıyoruz."

"Köprübaşı'nı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı düşünüyoruz"

Arz ve talep usulüne göre çalıştıklarını belirten Kaya, "Küçük bir ilçe olmamıza rağmen burada kalan insanların birçoğu ahşap el sanatları ile uğraşıyor. Buradaki üretim, tam anlamıyla profesyonel işletmelerce yapılan bir iş değil. Maalesef bunlar hep küçük çapta kalmış ama şu anda Köprübaşı ilçesinden beklenen talebin belki yüzde 10'unu bile karşılayamıyoruz. Ciddi anlamda üretim açığımız var." dedi.

Kaya, üretimi artırmak istediklerini ama imkanlarının kısıtlı olduğunu kaydederek, "Şu anda imkanlarımız kısıtlı ama aslında biz bunu Köprübaşı'nın hak ettiği seviyeye ulaştırmayı düşünüyoruz ve bu yönde de çalışıyoruz. Sıfırdan bu işlere başladık ama inşallah bu işi gerçekten ciddi anlamda Köprübaşı'nda el sanatlarını dünya pazarına, yurt dışında çeşitli Avrupa ülkelerine pazarlayacak seviyeye çıkarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Bambu ürünlerine kıyasla şimşirden yapılan ürünlerin daha doğal ve sağlıklı olduğunu dile getiren Kaya, ürünleriyle yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılıp ahşap el sanatlarında ilçeyi üretim merkezi haline getirmeye gayret ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Manşet

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