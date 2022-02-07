Trabzonlu sporcular 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Sporcu Eğitim Merkezi çatısı altındaki sporcular, "Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası"nda 5 altın, 2 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Olimpik Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren sporcuların, iddialı gittikleri bu önemli turnuvada başarılı sonuçlara imza attıkları bildirildi.

Sporcuların elde ettikleri başarılara dikkat çekilen açıklamada, "Kadınlarda 57 kilogramda Sıla Sürmeneli, 60 kilogramda Rukiye Kaya ve 54 kilogramda Kevser Tütüncü Türkiye şampiyonu oldu. 75 kilogramda Sudenaz Kazan gümüş madalya kazanırken, 60 kilogramda ringe çıkan Sude Kırtay Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya ile Trabzon'da döndü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, genç erkeklerde ise Sporcu Eğitim Merkez sporcularının ringe çıktığı aktarılarak, "Birbirinden güçlü boksörlerin ringe çıktığı şampiyonada Doğanay Öztürk 60 kilogramda, Bilge Kağan Kanlı ise 67 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Yavuz Dereköylü ise +92 kilogramda gümüş madalyaya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner de hedeflerinin gelecekte uluslararası turnuvalarda madalyalar kazanacak sporcuları yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Çetiner, çok yetenekli ve çalışkan bir Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile Sporcu Eğitim Merkezi grubunun olduğunu belirterek, "Sporcularımız, yakın gelecekte olimpiyat dahil tüm organizasyonlarda ülkemizi gururlandıracak derecelere ulaşma yolunda haftanın 6 günü, oldukça çetin antrenmanlara katılıyor." değerlendirmesinde bulundu.