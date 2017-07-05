Trabzonlu Pilotun Samimi Anonsu Yolcuların İçini Isıttı

HABERLER.COM / Özel Medine - İstanbul arası uçuş yapan 833 sefer sayılı uçağın Trabzonlu kaptan plotu Mehmet Orhan Tamer, samimi anonsuyla, "Böyle olur Tarbzonlu pilot" dedirtti. Trabzonlu pilot, anonsuyla yolcuların kendilerini evlerinde gibi hissetmesini sağladı.

İşte Trabzonlu pilotun içleri ısıtan anonsu:

Yaşayanlara, umreye gelenlere, iş güç yapmaya gelenlere... Herkesten Allah razı olsun. Efendim güzel, harika ekibimle İstanbul'a sizleri kuş gibi götürüp, konduracağız...

"HUZURLU VE MUHABBETLİ UÇUŞ YAPTIRMAYA SÖZ VERİYORUZ"

Sevgili Buse Gürbüzeker, şirketimiz en konusuna hakim kabin amirlerinden bir tanesiyle bugün uçuyorsunuz. Onun emrinde sevgili kardeşim bir numara Yeşim Çamurcu, Cemile Söker, Aleyna Aykut kardeşlerim sizlerle 3,5 saatlik uçuşta birlite olacaklar. Kaptanınız Trabzon eşrafından Mehmet Orhan Tamer ve sevgili kardeşim İsmail Fırat Tekel, huzurlu ve muhabbetli bir uçuş yaptırmayı sizlere söz veriyoruz.

"BOL BOL MUHABBET EDECEĞİZ"

Kalktıktan sonra bu iklimde arazi nedeniyle uçak sallanıyor. Endişe etmeyin. Tırmandıkça azalacak, ondan sonra mis gibi gideceğiz. Efendim tekrardan selamün aleyküm diyoruz... Huzurlu uçuşlar diliyorum... Havada bol bol muhabbet ederek gideriz. Güzel de istirahat edersiniz. Selamün aleyküm... 833 sefer sayılı Medine - İstanbul uçuşuna hoşgeldiniz sefalar getirdiniz.