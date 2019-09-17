Trabzonlu öğrenciler TEKNOFEST İstanbul'da

17.09.2019 17:02

Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi öğrencilerinin Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) yer aldığı bildirildi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, ortaokul düzeyindeki öğrencilerden oluşan üç takımın, ortaokul- lise ve üniversite düzeyindeki diğer takımları eleyerek TEKNOFEST İstanbul finallerine katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Öğrencilerin tasarladıkları "Bluetooth ile Wifi Sinyallerinin Kontrolü", "Dışa Açılan Kapılar İçin Uyarı Sistemi" adlı projelerin İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde "Havalı Bilyali" isimli proje de Uçan Araba Tasarımı Yarışması kategorisinde yarışmaya katıldığı ifade edildi.

İstanbul'da başlayan festival kapsamında düzenlenecek yarışmada, takımların katılımcılar önünde sunumlarını yapacakları kaydedildi.

Kaynak: AA