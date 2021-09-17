Trabzonlu istavrite doydu, hamsi ve palamutun bollaşmasını bekliyor

Karadeniz'de bu sezon son 10 yılın en bereketli istavrit avı yaşanırken, vatandaşlar ve balıkçılar hamsi ve palamutun bollaşmasını bekliyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler limana bol istavrit ile dönüyor. Son günlerde bol miktarda avlanılan ve fiyatı 10-15 TL arasında değişen istavritin yanı sıra az da olsa ağlara hamsi de takılıyor. Trabzon'un Moloz mevkiinde hamsi, istavrit ve mezgitin yanı sıra çok az sayıdaki palamut balıkçı tezgahlarını süslüyor. Son 10 yılın en bol istavrit avının yaşandığı Karadeniz'de hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzü gülerken, tezgahlarda Samsun ve Sinop'tan gelen hamsi 15-20 TL, palamut 20-25 TL, mezgitin kilosu iriliğine göre 25-70 TL arasında satılıyor.

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, istavritin bol olduğunu ancak özlenen palamutun şuana kadar kendisini fazla göstermediğini belirterek, "Balık piyasası şuan biraz seyrinde. İstavrit bol, özlenen palamut ise şuana kadar belirtisini göstermedi. Umudumuz palamudun kendini göstermesinden yana. İnşallah bol olacak, bizde bol satacağız. Sezon açılışından beri ben balıkçı havasını tam hissedemedim. Bu havaların sıcaklığı ile ilgili olabilir. Geçtiğimiz yıllara göre istavrit bu kadar uzun 15 günlük periyodunu tamamlamamıştı. Ama bu sene istavrit hemen hemen her gün devam ediyor. Vatandaş istavriti tükettikten sonra palamut sormaya başladı. Bizde vatandaşlar gibi palamutu bekliyoruz" dedi.

Hamsi için şuan erken olduğunu kaydeden Örseloğlu, "Tezgahlarda hamsi yerini aldı ama bana göre şuan çok erken. Çünkü hamsiciliğin 1-1,5 aylık periyodu daha var. Hamsinin yağlanması ve daha iyi lezzet sunması için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tezgahlardaki fiyatlar şuan için makul düzeyde. Genel piyasa baktığınızda bir yemek 25-30 TL bir yemek olduğu yerde 15 TL'ye istavrit ve hamsi satılıyor. Mezgitte büyüklüğüne göre değişiyor 25-50-70 TL civarında değişiyor. Vatandaşların bolca balık tüketmesi gerekiyor. Korona virüsten dolayı vitamin dengesini tutmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu is, Samsun ve Sinop tarafından hamsi geldiğini vurgulayarak, "Palamutta ara ara geliyor. Vatandaşlar memnun. İstavrit 10-15 TL arasında değişiyor. Hamsi de 15-20 TL arasında oynuyor. Palamut görüldü yavaş yavaş gelecek diye umut ediyorum. Bu sene hamsi ve palamut geldi. Vatandaşlar bol bol balık tüketebilecek" ifadelerini kullandı. - TRABZON