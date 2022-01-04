Trabzonlu hayırseverlerden Bingöllü öğrencilere kışlık giysi hediyesi - Haberler
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Trabzonlu hayırseverlerden Bingöllü öğrencilere kışlık giysi hediyesi

Trabzonlu hayırseverlerden Bingöllü öğrencilere kışlık giysi hediyesi
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Trabzonlu öğrenciler, iş insanları ve okul yöneticileri Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki öğrencilere bot ve mont yardımında bulundu.

TRABZON (AA) - Trabzonlu öğrenciler, iş insanları ve okul yöneticileri Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki öğrencilere bot ve mont yardımında bulundu.

Yedisu Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Trabzonlu iş insanları ve Ortahisar ilçesindeki okullarda görev yapan yöneticiler, Trabzon Fen Lisesi ve Açı Koleji öğrencilerinin de aldığı hediyeleri ilçeye getirdi.

Trabzonlu iş insanları ve okul yöneticileri Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya ile okulları ziyaret ederek, öğrencilere hediyelerini verdi.

Kaymakam Kaya, gerçekleştirdikleri program dolayısıyla hayırseverle teşekkür etti.

Buradaki programın ardından Kaya, iş insanlarına ve Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Tayfun Ataman'a coğrafi işaret tescilli Yedisu horoz kuru fasulyesini hediye etti.

Kaymakam Kaya, Trabzon Bakkallar ve Sebzeciler Esnaf Odasının gelecek yıl ilçede üretilecek tüm fasulyeye talip olduğunu belirterek, "Kuracağımız Kadın Kooperatifi ile birlikte ilçemizi ülke genelinde tanıtma ve üretilen ürünleri daha iyi fiyatlara pazarlama gayemiz vardır." ifadelerini kullandı.

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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