HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Trabzonlu esnaf Halkbank'ın destek paketiyle rahatladı - Ekonomi
Koronavirüs, Trabzon, Bayburt, Ekonomi, Haber

Trabzonlu esnaf Halkbank'ın destek paketiyle rahatladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Trabzon'da pasta imalatı yapan Hasan Bayburt'a ödemelerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağladı.

24.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:47
Trabzonlu esnaf Halkbank'ın destek paketiyle rahatladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Trabzon'da pasta imalatı yapan Hasan Bayburt'a ödemelerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağladı.

Baba mesleği olan pastacılığı sürdürmeye karar veren 40 yaşındaki Bayburt, 9 yıl önce Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Bostancı Mahallesi'nde Öz Sedef Tatlı ve Pasta İmalathanesini, 3 yıl önce de Lanes adlı pastanesini hizmete açtı.

Bayburt, kendisiyle birlikte 5 kişiye ekmek kapısı olan iş yerlerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor.

Bu süreçte ödemelerinde zorluk yaşayan Bayburt, yaşadığı ekonomik darboğazı aşabilmek için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketi'nden yararlandı.

Bayburt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zor günlerde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Baba mesleğini 20 yıldan beri sürdürdüğünü ancak imalathane ve pastanesinde kısa bir süre önce hizmete başladığını belirten Bayburt, sipariş olarak yaş pasta, poğaça, kuru pasta ve börek üretimi yaptıklarını kaydetti.

Bayburt, iş yerlerinde kiracı olduğunu kaydederek, "Virüs Allah'tan geldiği için boynumuz kıldan ince. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dükkanımız açık, devletimizin sayesinde bankanın bize desteği oldu." dedi.

Koronavirüs nedeniyle işlerinin etkilendiğini dile getiren Bayburt, "Bankadan kredi aldım ve yavaş yavaş işlerimizi yoluna koyduk ama tabii ki de yeterli mi, değil." ifadesini kullandı.

Bayburt, kredi çekerken Halk Bankası ile herhangi bir zorluk yaşamadığına dikkati çekerek, "Fazla bir prosedür yoktu. Gerekli evraklarla işlemimizi gerçekleştirdik. Sonuç almamız yaklaşık 2 hafta sürdü. Kefil istemediler, rahat bir biçimde krediyi aldım." diye konuştu.

"Halkbank'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Paraf Esnaf Kartı için de başvuruda bulunduğunu aktaran Bayburt, "10 gün içinde kartımın geleceğini söylediler. Kartın, esnafın işini kolaylaştırdığını ve her yerde geçerli olduğu için avantajlı olduğunu öğrendim. Halkbank'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bayburt, devletin desteğiyle bankadan çektiği krediyle nefes aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Az da olsa nefes aldık. Bu kolaylıktan bütün esnafımızın yararlanmasını isterim. Başvuru yapsınlar, bir nebze de olsun rahatlarlar diye düşünüyorum. Şu anda kapalı olan esnafımıza da devletimizin yardım elini uzatacağına inanıyorum."

Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgınını kriz olarak değerlendiren Bayburt, şunları kaydetti:

"Bu kriz vatandaşından öğrencisine kadar her kesimi etkiledi. Biz de elimizden geldiği kadar etkilenmemeye çalışıyoruz. Ama ne kadar olursa olsun insan etkileniyor. Sağlık personeline, emniyet güçlerimize ve güvenlik görevlilerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun üstesinden de geleceğiz."

Trabzonlu esnaf Halkbank'ın destek paketiyle rahatladı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Ekonomi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi Ekonomi
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı Ekonomi
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı Ekonomi
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
388 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
388 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Mustafa Varank Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Halil Sezai Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ergin Ataman Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Trabzonlu esnaf Halkbank'ın destek paketiyle rahatladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 14:08:37. #1.15#
title