Trabzonlu esnaf Halkbank'ın destek paketiyle rahatladı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Trabzon'da pasta imalatı yapan Hasan Bayburt'a ödemelerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Trabzon'da pasta imalatı yapan Hasan Bayburt'a ödemelerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağladı.

Baba mesleği olan pastacılığı sürdürmeye karar veren 40 yaşındaki Bayburt, 9 yıl önce Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Bostancı Mahallesi'nde Öz Sedef Tatlı ve Pasta İmalathanesini, 3 yıl önce de Lanes adlı pastanesini hizmete açtı.

Bayburt, kendisiyle birlikte 5 kişiye ekmek kapısı olan iş yerlerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor.

Bu süreçte ödemelerinde zorluk yaşayan Bayburt, yaşadığı ekonomik darboğazı aşabilmek için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketi'nden yararlandı.

Bayburt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zor günlerde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Baba mesleğini 20 yıldan beri sürdürdüğünü ancak imalathane ve pastanesinde kısa bir süre önce hizmete başladığını belirten Bayburt, sipariş olarak yaş pasta, poğaça, kuru pasta ve börek üretimi yaptıklarını kaydetti.

Bayburt, iş yerlerinde kiracı olduğunu kaydederek, "Virüs Allah'tan geldiği için boynumuz kıldan ince. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dükkanımız açık, devletimizin sayesinde bankanın bize desteği oldu." dedi.

Koronavirüs nedeniyle işlerinin etkilendiğini dile getiren Bayburt, "Bankadan kredi aldım ve yavaş yavaş işlerimizi yoluna koyduk ama tabii ki de yeterli mi, değil." ifadesini kullandı.

Bayburt, kredi çekerken Halk Bankası ile herhangi bir zorluk yaşamadığına dikkati çekerek, "Fazla bir prosedür yoktu. Gerekli evraklarla işlemimizi gerçekleştirdik. Sonuç almamız yaklaşık 2 hafta sürdü. Kefil istemediler, rahat bir biçimde krediyi aldım." diye konuştu.

"Halkbank'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Paraf Esnaf Kartı için de başvuruda bulunduğunu aktaran Bayburt, "10 gün içinde kartımın geleceğini söylediler. Kartın, esnafın işini kolaylaştırdığını ve her yerde geçerli olduğu için avantajlı olduğunu öğrendim. Halkbank'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bayburt, devletin desteğiyle bankadan çektiği krediyle nefes aldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Az da olsa nefes aldık. Bu kolaylıktan bütün esnafımızın yararlanmasını isterim. Başvuru yapsınlar, bir nebze de olsun rahatlarlar diye düşünüyorum. Şu anda kapalı olan esnafımıza da devletimizin yardım elini uzatacağına inanıyorum."

Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgınını kriz olarak değerlendiren Bayburt, şunları kaydetti:

"Bu kriz vatandaşından öğrencisine kadar her kesimi etkiledi. Biz de elimizden geldiği kadar etkilenmemeye çalışıyoruz. Ama ne kadar olursa olsun insan etkileniyor. Sağlık personeline, emniyet güçlerimize ve güvenlik görevlilerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun üstesinden de geleceğiz."

Kaynak: AA