Trabzonlu berber aldığı hijyen tedbirleri ile dikkat çekiyor
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Trabzonlu berber aldığı hijyen tedbirleri ile dikkat çekiyor

Trabzonlu berber aldığı hijyen tedbirleri ile dikkat çekiyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasına karar verilen berber ve kuaförler, 50 gün sonra müşterilerine kapılarını açtı.

Trabzonlu berber aldığı hijyen tedbirleri ile dikkat çekiyor
11.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:59

Trabzonlu berber aldığı hijyen tedbirleri ile dikkat çekiyor

TRABZON - Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasına karar verilen berber ve kuaförler, 50 gün sonra müşterilerine kapılarını açtı. Trabzon'da müşterilerini maske, siperlik, eldiven ve koruyucu elbise ile karşılayan berber aldığı hijyen tedbirleri ile müşterilerin ilgisini çekiyor.

Hijyen kurallarına uyarak gelen müşterileri koruyan berberler randevu sistemi ile çalışmaya başladı. Ortahisar ilçesindeki bir berber hijyen kurallarıyla müşterilerinin ilgisini çekiyor. Erkek kuaförü Aykut Olcay, ikinci bir müşterinin dükkanda beklemesine izin vermediği uygulamasında maske, siperlik, eldiven ve koruyucu elbisesi ile gelen müşterilerini karşılıyor. Her müşterinin öncesinde ve sonrasında tıraş malzemelerini sterilize eden Olcay, müşterilerinden sadece tıraş örtüsünü getirmesini istiyor.

"Müşteriden kesim örtüsünü kendisinin getirmesini istiyoruz"

2 ayın ardından dükkanlarını açarak çalışmaya başladıklarını belirten Aykut Olcay, "Virüs nedeniyle 2 aydır evdeyiz. Çalışamıyoruz. Uzun süre sonra tekrar dükkanlarımızı açtık. Devletimiz belirlediği hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesin sağlığı önemli. Bunun için tedbirlerimizi aldık. Tıraş öncesi ve sonrası eldivenlerimizi değişiyoruz. Tıraş malzemeleri yıkama ve sterilize edilmesi işlemleri var. Müşteriden kesim örtüsünü getirmesini rica ediyoruz. Eğer onda yoksa kendisi bulup temin edip getiremiyorsa çöp poşeti kullanıyoruz. Çünkü bizde tek kesimlik örtü bulamıyoruz. Tek kullanımlık havlumuz var ama örtümüz yok" dedi.

Randevu sistemi ile çalıştıklarını dile getiren Olcay, "Üstümüzdeki maske, siperlik, eldiven ve koruyucu elbise ile çalışmak zor oluyor. İnşallah bu süreci atlatırız. O zaman bizde bu elbiselerden kurtuluruz. Önemli olan sağlığımız. Yaklaşık 2 ay kapalı olduktan sonra dükkanlarımızı açtık. Talepler var. Arayan müşterilerimize saat veriyoruz. Gelip tıraş olduktan sonra temizliğimi yapıyorum. Dükkanı sterilize ediyorum. Bu işlemler bittikten sonra sıradaki müşteriyi arıyorum. Kesinlikle ikinci müşteri gelip dükkanda oturamıyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonlu berber aldığı hijyen tedbirleri ile dikkat çekiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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