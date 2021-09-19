Trabzonlu balıkçılar 'fiyatların düşmesi için' deniz suyunun soğumasını bekliyor - Haberler Ekonomi
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Trabzonlu balıkçılar "fiyatların düşmesi için" deniz suyunun soğumasını bekliyor

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Ekonomi

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, bol miktarda istavritin yanı sıra az da olsa ağlara takılan palamut ve hamsiyle kıyıya dönüyor.

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, bol miktarda istavritin yanı sıra az da olsa ağlara takılan palamut ve hamsiyle kıyıya dönüyor.

Yeni av sezonunu açan balıkçıların yüzünü istavrit güldürüyor. Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 10-15, hamsinin 35, barbunyanın 40, sarganın 30, palamudun ise tanesi 30-35 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, bol miktarda avlanan istavritin en fazla sattıkları balık olduğunu söyledi.

İnsanların istavrite gösterdiği ilgiyi deniz suyunun henüz istenilen soğukluğa ulaşmaması nedeniyle palamutta yaşayamadıklarını ifade eden Aydın, "Şu an şükürler olsun balık var ve havalar soğuyunca daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Cenab-ı Allah denizden ne verirse onu satacağız. Deniz suyu sıcak olduğu için balık soğuk sulara yöneliyor. Suyun soğumasıyla balık daha da bollaşacaktır. Palamut, istavrit, mezgit ve barbunyanın bol çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Aydın, yapılan avlanmaya göre fiyatların da makul olduğuna işaret ederek, "Bunun yanında ayrıca, avlanan balıklar Türkiye'nin her şehrine gidiyor. Avlanan balık sadece burada satılsa tabii ki fiyatlar daha da ucuz olur. Şimdi hamsi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ekim ve kasım aylarında daha da bollaşacaktır." diye konuştu.

"Aralıksız istavrit avı oluyor"

Mehmet Örseloğlu ise av yasağının bitmesinden bugüne kadar aralıksız olarak istavrit avlandığını belirtti.

Daha önceki yıllarda ilk olarak palamut avının yoğun olduğuna dikkati çeken Örseloğlu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıllara baktığımızda sezon açıldığı zaman palamut ile başlardı. Ne hikmetse bu sene av yasağı sona ermesinden itibaren aralıksız istavrit avı oluyor. Büyük bir nimet olarak görüyoruz. İstavrit avı bu şekilde olmasaydı sezon vasat bir şekilde başlamış olacaktı. İnşallah umudumuz palamuttan yana. Havaların soğumasıyla palamut çok olacak diye bekliyoruz."

Örseloğlu, vatandaşların balığı daha çok tüketmelerini beklediklerini dile getirerek, istavritin kilogramının 10-15 lira olmasına rağmen ilginin fazla olmadığını söyledi.

Trabzonlu balıkçılar fiyatların düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekliyor

Trabzonlu balıkçılar fiyatların düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekliyor

Trabzonlu balıkçılar fiyatların düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekliyor

Trabzonlu balıkçılar fiyatların düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekliyor

Trabzonlu balıkçılar
AA / Hakan Burak Altunöz - Ekonomi Haberleri
İstavrit bolluğu yaşanınca fiyatı 25 TL'den 8 TL'ye geriledi

İstavrit bolluğu yaşanınca fiyatı 25 TL'den 8 TL'ye geriledi
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Haber: Trabzonlu balıkçılar 'fiyatların düşmesi için' deniz suyunun soğumasını bekliyor - Haberler Ekonomi
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