Trabzonlu balıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Trabzonlu balıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzonlu balıkçılar, AA'nın
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan esnaf, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Moloz mevkisinde balık satan Münir Yılmaz, haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yılmaz, AA muhabirine, foto muhabirlerinin güzel pozisyonları bulup fotoğraf çektiğini söyleyerek, "Bazı resimler muhakkak insanı etkiliyor. Mesela askerin yardımı, köpeğin şehit olan sahibine bakarak tanıması, bir dalgıcın denizin dibine kadınlar için dalması gibi insanı etkileyen bir sürü kare vardı. Emeklerine sağlık, tebrik ediyorum." dedi.

Mehmetcan Örseloğlu ise haber de Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", sporda ise Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Örseloğlu, fotoğrafların oldukça güzel olduğunu, dünyada ses getirebilecek karelerin ön plana çıktığını belirtti.

AA'nın haber ve fotoğraf konusunda oldukça duyarlı olduğunu vurgulayan Örseloğlu, "AA'nın her yerde olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz, bence haber açısından bir numara sayılabilir." ifadesini kullandı.

Trabzonlu balıkçılar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Trabzonlu balıkçılar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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