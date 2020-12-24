Trabzonlu bakır ustasının "devasa ürünleri" görenlerin ilgisini çekiyor

Trabzonlu bakır ustası Ali Çavuş'un ürettiği ve dükkanının önünde sergilediği devasa boyutlardaki salep kazanı, demlik ve ibrikleri, vatandaşların ilgisini çekiyor.

61 yaşındaki Çavuş, Ortahisar ilçesine bağlı Kazancılar Sokak Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanda bakırcılık yapan dedesi ve babasının yanında, küçük yaşlarda meslekle tanıştı. İlkokul ve ortaokul çağlarında dükkanda çalışarak mesleği öğrenen Çavuş, "özel ve değerli bir sanat" olarak nitelendirdiği bakırcılıkta yarım asrı geride bıraktı.

Çavuş, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya hediye etmek üzere, 4 aylık çalışma ve tamamen el işçiliğiyle, 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında demlik yaptı.

Çavuş, demliği Obama'ya ulaştırma girişimlerinden sonuç alamayınca, eserini, bir arkadaşına ait otelin önünde sergilenmek üzere verdi.

Bunun yanı sıra Sümela Manastırı anısına salep kazanı, Trabzon'daki 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları anısına 1,4 metre boyunda hamsi logolu demlik, Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim ile Hürrem Sultan anısına ibrikler yapan Çavuş, dünyada kalıcı eser bırakmak için ürettiği devasa ürünleri, dükkanının önünde sergiliyor. Çavuş'un yaptığı 3 ibrikten biri de dükkanın içinde yer alıyor.

"Bu dünyaya öyle bir şey bırakayım ki benden sonra bile konuşulsun istedim"

Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakırın, dünyanın en değerli madeni olduğunu belirterek, "Bir daha dünyaya gelecek olsam yine bakırcı olurum. Bu madeni işlemekten ve insanlara sunmaktan keyif alıyorum." dedi.

Çok uzun yıllar bakırcılık yapan dedesi ve babasından geriye eser olarak sadece bakraç ve maşrapa kaldığını, kendisinin de geride bir eser bırakmak istediğini dile getiren Çavuş, "Bu dünyaya öyle bir şey bırakayım ki benden sonra bile konuşulsun istedim." ifadesini kullandı.

"İnsanlar fotoğraf çektirme sırasına girdiler"

Çavuş, yaptığı eserlerin büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları için yaptığım 10 bin bardaklık demlik büyük ilgi gördü. Obama için dünyanın en büyük demliğini yaptım. Bu eserleri yaparken 'Bana yardımcı olun, bana destek olun, tek başıma yapamam' dedim. Bana 'delirdin mi, bir kiloluk bakraç varken 100 kiloluk bakraç yaptın, otur yerinde' dediler ama ben kafama koydum ve yaptım. İnsanlar fotoğraf çektirme sırasına girdiler."

Eserlerini 4-5 yıldır dükkanının dışında bıraktığını, içeri almadığını anlatan Çavuş, insanların çok ilgisini çektiğini kaydetti.

Çavuş, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Aklımda tek bir şey var, Seyit Onbaşı'nın anısına bakırdan 2,5 metrelik bir top mermisi yapmak, üzerine de portresini işlemek. Askerde rütbem onbaşıydı. Altına da 'Onbaşı Ali Çavuş' yazmayı çok istiyorum. Bir yardımcı bulabilirsem yapacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay