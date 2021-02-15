Trabzonlu asırlık çınar Kovid-19 salgınına karşı aşısını evinde yaptırdı

Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programı kapsamında 102 yaşındaki Seher Yazıcı, evine gelen sağlık ekibince aşılandı.

Ortahisar ilçesinin Toklu Mahallesi'nde diş hekimi kızı Özgül Yazıcı ile yaşayan 1919 doğumlu Seher Yazıcı, aşı olmak için kızlarının yardımıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden başvuru yaptı.

Bir süre sonra Yazıcı ailesinin evine gelen aşı uygulama ekibi, kalp pili olan tansiyon hastası Seher Yazıcı'ya aşı yaptı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve İlçe Sağlık Müdürü Bünyamin Gürsoy da 7 çocuk ve 8 torun sahibi Seher nineyi evinde ziyaret etti.

Seher Yazıcı, sağlık personellerine teşekkür ederek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Özgül Yazıcı ise evlerine kadar gelerek annesine aşı yapan sağlık personeline teşekkür etti.

Salgın süresince aile olarak dikkatli davranmaya çalıştıklarına işaret eden Yazıcı, "Bu süreçte anneme ve aileme bulaşma riski nedeniyle özel muayenehanemi bir süre kapatarak hizmet veremedim." dedi.

Yazıcı, sağlık personeli olmasından dolayı kendisinin de aşı yaptırdığını belirterek, "Annem, aşı olmak istedi, o nedenle müracaat ettim. Meslektaşlarım eve kadar teşrif ettiler, çok teşekkür ediyorum, çok mutlu olduk. Annem aşı oldu ve herkese de aşı olmayı tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Sırası gelen herkesi aşı yaptırmaya davet eden Yazıcı, "İnsanlarımız aşı olduğu sürece doktorlarımızın yükü azalır ve toplumumuz da normal hayatını idame ettirmeye başlar. Herkesin daha sağlıklı günler için aşı olmalarını istiyoruz." dedi.

"Daha fazla vatandaşın aşılanmasını istiyoruz"

İl Sağlık Müdürü Usta, 102 yaşındaki Seher Yazıcı'nın aşı yaptırmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşları aşılanmaya karşı bilinçlendirmek amacıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Usta, "Kovid-19 salgınına karşı bir yıldır tüm dünya ve ülke olarak mücadele veriyoruz ancak aşıya karşı halkın bilinçlenmesiyle birlikte bu durumu da atlatmayı hedefliyoruz. O nedenle daha fazla vatandaşın aşılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, Seher Yazıcı'ya sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk