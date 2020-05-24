Trabzonlu 80 yaşındaki anne, İstanbul'da yaşayan pilot oğluyla görüntülü görüşmeyle bayramlaştı
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Trabzonlu 80 yaşındaki anne, İstanbul'da yaşayan pilot oğluyla görüntülü görüşmeyle bayramlaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı sevinci görüntülü görüşmeyle yaşanıyor.

Trabzonlu 80 yaşındaki anne, İstanbul'da yaşayan pilot oğluyla görüntülü görüşmeyle bayramlaştı
24.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:45

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı sevinci görüntülü görüşmeyle yaşanıyor.

Trabzon'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan Hacere Yazıcı, oğlu Vedat Yazıcı'nın refakatinde Atatürk Alanı'nda yürüyüş yaptı.

İstanbul'da pilot olan 41 yaşındaki oğlu Sinan Yazıcı ile yaklaşık 6 aydır görüşemeyen 80 yaşındaki Yazıcı, Ramazan Bayramı'nda oğluyla ayrı şehirlerde de olsa da görüntülü görüşmenin mutluluğunu yaşadı.

Sinan Yazıcı, görüntülü görüşerek bayramını kutladığı annesinin bugün dışarı çıkmasının kendisini sevindirdiğini ifade etti.

Annesinin dışarı çıkarak çifte bayram yaşadığını belirten Yazıcı, maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda annesini uyardı.

Yazıcı, Kurban Bayramı'nda Trabzon'a gelmeyi planladığını kaydederek görüntülü görüşmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Anne Yazıcı ise pilot olarak çalışan oğlunun yaklaşık 2 aydır izinli olduğunu belirterek, uzun süredir görmediği oğluyla görüştüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, Trabzonluların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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