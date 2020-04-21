'Trabzonline' ile üniversiteye hazırlananlara uzaktan eğitim
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Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

'Trabzonline' ile üniversiteye hazırlananlara uzaktan eğitim

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında, altyapı çalışmaları tamamlanıp, üniversiteye hazırlanan öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandı.

21.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:25
'Trabzonline' ile üniversiteye hazırlananlara uzaktan eğitim

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında, altyapı çalışmaları tamamlanıp, üniversiteye hazırlanan öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Başkan Murat Zorluoğlu, "Sürekli eğitim merkezimizi 'Trabzonline' diye online eğitim merkezine dönüştürdük ve dün 440 öğrencimize uzaktan eğitim vermeye başladık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler unutulmadı. Belediye bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi'nde, hazırlıkların ardından bugün öğrenciler için uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Öğrencilerin uzaktan eğitimde yer alan dersleri, saat 09.00'da başlayıp, 14.30'a kadar sürecek ve uygulamada 20'şer dakikalık molalar da uygulanacak. Öğrenciler, ?trabzon.bel.tr? üzerinden yayın akışı ve ders programlarını takip ederek, kendi sınıflarına ait derslerin hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenebilecek. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nce hazırlanıp, ücretsiz sunulan online eğitim çalışması, öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.BAŞKAN ZORLUOĞLU: UZAKTAN EĞİTİME BAŞLADIKOnline eğitim çalışması ile ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bu zor dönemden en çok etkilenen kesimlerin başında bence öğrenciler geliyor. Üniversite sınavına hazırlanma öğrenceler biraz motivasyonlarının bozulması söz konusu. Bizim bu pandemiden önce zaten mezun öğrencilerimize yönelik sürekli eğitim merkezimiz vardı. Orada bu çocuklarımıza üniversiteye hazırlık kursu veriyorduk fakat bu pandemi ile birlikte orası kapandı. Şimdi bu çocuklarımızı sahipsiz bırakmadık. Sürekli eğitim merkezimizi 'Trabzonline' diye online eğitim merkezine dönüştürdük ve dün itibarıyla da 440 öğrencimize uzaktan eğitim vermeye başladık" diye konuştu.CANLI EĞİTİM

Öğrencilere başarı dileğinde de bulunan Başkan Zorluoğlu, "Evlatlarımız, gençlerimize bu şekilde canlı ders anlatımlarıyla 12 tane öğretmen görevlendirdik. Günde 5 saat canlı ders anlatımıyla üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Gençlerimiz de bu sistemden büyük bir memnuniyet duydu. İlk derse ben katıldım. Gençlerimizle orada konuşma imkanı da buldum. Hakikaten çok memnun oldular. Özgün bir uygulama. Trabzon'umuza, gençlerimize hayırlı olsun. İnşallah bu kriz ve her kriz kendi içerisinde fırsatlar oluşturur. Gençlerimiz de bu fırsatları değerlendirerek inşallah üniversite sınavında arzu ettikleri üniversitelere, arzu ettikleri bölümlere yerleşirler. Hepsine başarılar diliyorum? dedi.


Kaynak: DHA

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