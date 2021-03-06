TRABZON Yoldaki atıkları elinde kartonla süpüren polise övgü

Yoldaki atıkları elinde kartonla süpüren polise övgüTRABZON'da devriye atan trafik polisi, bir kamyonet kasasından yola savrulan cam, moloz ve kağıt atıklarını, yoldan geçen diğer sürücülere zorluk yaşatmaması için elinde kartonla yol kenarına süpürdü.

Yoldaki atıkları elinde kartonla süpüren polise övgü

TRABZON'da devriye atan trafik polisi, bir kamyonet kasasından yola savrulan cam, moloz ve kağıt atıklarını, yoldan geçen diğer sürücülere zorluk yaşatmaması için elinde kartonla yol kenarına süpürdü. Polisinin yolda temizlik yaptığı anlara ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü, övgü topladı.

Kentte gece saatlerine Karadeniz Sahil Yolu Akyazı mevkisinde sürücü ve plakası bilinmeyen kamyonet kasasından yola şiddetli rüzgarın da etkisiyle cam, moloz ve karton gibi atıklar savruldu. Güzergahta devriye atan trafik polisleri, fark ettikleri durumu karayolları görevlilerine bildirdi. Zaman kaybetmek istemeyen ekipte görevli trafik polisi, yola savrulan atıkları, yoldan geçen diğer sürücülere zor anlar yaşatmaması için elinde kartonla yol kenarına süpürdü.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDI

İl Emniyet Müdürlüğü, polisinin yolda temizlik yaptığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından, 'Sürücü kardeşim döke saça gitmişsin... Arkanı toplamak bize kalsa da şikayetçi değiliz... Biz temizleriz yeter ki kaza bela olmasın' notuyla paylaştı. Sosyal medya takipçileri de, örnek davranışı nedeniyle trafik polisini tebrik ederken, polis teşkilatına da övgü dolu yorumlarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı