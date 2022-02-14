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Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk manşetleri atıldı.

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk manşetleri atıldı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında zirvede tek başına kaldığını yazdı.

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon Trabzon", Karadeniz Gazetesi "Fırtına rakip bırakmadı" ve "Viscavak" başlıklarını atarken, Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyonluk armağan olsun", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Gözümüzü kupa bürüdü", Taka Gazetesi de "Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

Trabzon yerel basınından şampiyonluk sesleri

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor, Karadeniz, Konyaspor, Trabzon, Spor, Haberler

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