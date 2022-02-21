Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazeteler şampiyonluk manşetleri attı.

Ligin 26. haftasında 63 puanla ilk sırada yer alarak bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde bulunan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Kentte yayımlanan Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımı şampiyon gibi yazdı.

Karadeniz Gazetesi "2021-2022 futbol sezonu dün itibarıyla sona erdi, Şampiyon Trabzonspor, Yormayın bizi verin kupamızı", Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon gibi", Taka Gazetesi "Eze eze yıka yıka şampiyon" başlıklarını atarken Kuzey Ekspres Gazetesi "Trabzonspor, geri sayım başlattı", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Allahım bitmesin bu rüya" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.