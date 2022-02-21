Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları

AA, Selçuk Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Trabzon yerel basınından

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazeteler şampiyonluk manşetleri attı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazeteler şampiyonluk manşetleri attı.

Ligin 26. haftasında 63 puanla ilk sırada yer alarak bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde bulunan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Kentte yayımlanan Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımı şampiyon gibi yazdı.

Karadeniz Gazetesi "2021-2022 futbol sezonu dün itibarıyla sona erdi, Şampiyon Trabzonspor, Yormayın bizi verin kupamızı", Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon gibi", Taka Gazetesi "Eze eze yıka yıka şampiyon" başlıklarını atarken Kuzey Ekspres Gazetesi "Trabzonspor, geri sayım başlattı", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Allahım bitmesin bu rüya" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Karadeniz, Şampiyon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title