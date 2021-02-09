Trabzon yerel basınında, Yeni Malatyaspor galibiyeti sevinci

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 24. haftasında dün konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenmesi Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasında "Trabzon zirveye koşuyor" başlığını kullanarak, "Malatya'dan 3 puanla döndük" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'de Sonnokta ise "Durdurulamaz Bir Fırtına" başlığını kullanarak, "Yeni Malatya, Bakasetas ve Nwaekeme'nin golleriyle geçildi, zirve ile puan farkı eridi." ifadeleriyle yeni transfer Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme'ye övgüler yağdırdı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirveye 4 yıldızlık yolculuk" başlığıyla, "Son 4 maçını kazanan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da yendi, üst üste 5'inci galibiyetini aldı." ifadelerini kullandı.

Taka gazetesi de Bakasetas ve Nwakaeme'nin performansını ön plana çıkararak, "Trabzon'un zirveye yürüyor" başlığıyla, "Trabzonspor, Malatya deplasmanında yıldız oyuncularıyla 3 puana ulaştı." sözleriyle okuyucularına ulaştı.

Karadeniz gazetesi ise "Fırtına'dan zirveye selam" başlığıyla galibiyeti manşetine yansıtırken, diğer başlıkları ise "Vitesi 5'e taktık zirveye kanatlandık", "İstanbul kork bizden eze eze geliyoruz" şeklinde okuyucularla buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik