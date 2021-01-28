Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci

28.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:23
Trabzon yerel basınında

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getirmesini manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basını, Trabzonspor'un dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getirmesini manşetlerine taşıdı.

Karadeniz gazetesi sürmanşetinde, "En büyük kupa Trabzonspor'un" başlığı kullanıldı. Gazetenin son sayfasında ise "2020 Süper Kupa Şampiyonu Trabzonspor" başlığı altında bordo-mavili takımın kupa sevincinin yer aldığı fotoğraf tam sayfa paylaşıldı.

Taka gazetesi de sürmanşetinde "Canını yiyeyim Ekuban" başlığı kullanılırken, son sayfasında takımın kupa ile çekilmiş fotoğrafı, "Kupa beyine selam durun" manşetleri altında yayımladı.

Kuzey Ekspres gazetesinde "Süper Fırtına" sürmanşeti atılırken, "Kupa, hak edenin müzesine geliyor" başlığı kullanıldı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ilk ve son sayfalarının tamamında sevinç fotoğraflarını, "Kupa Fatih'i Trabzon" ve "Süpersin" manşetleriyle yayımladı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de sürmanşetinde "Süpersiniz çocuklar" başlığını kullanırken, son sayfasında "Kupaların efendisi" manşetini attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Muharrem İnce Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Özcan Deniz Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon yerel basınında "Süper Kupa" sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:46:22. #1.15#
title