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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları

Trabzon'da yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları
17.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:13

Trabzon'da yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile "İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz", "Herkes bize biz Fener'e hastayız" başlığını kullanarak, "10 yıl önce Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da 3-1 yenip Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor için tarih tekerrür etti. Fırtına derbide yine İstanbul ekibini Kadıköy'de 3-1 ile yıkıp adını finale yazdırdı." değerlendirmesine yer verdi.

Gazete, ikinci sayfasında da "Türkiye bordo-mavi" diyerek, Trabzon'daki sevinç gösterilerinin fotoğrafları ile son sayfasında "Yalı çocukları değil yayla çocukları kazandı" başlığını kullandı. Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fener'i Kadıköy'de de 3-1 ile devirdi ve 7 yıl sonra adını finale yazdırdı." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Bu fırtınanın önünde durulmaz" ve arka sayfasında "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", "Fırtına Kadıköy'de 23 yıl sonra destan yazdı" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında duyurduğu haberinde Sörloth ile Ekuban'ın sevinç fotoğrafına yer vererek, "Kupa bizim", "Fener'i 23 yıl sonra Kadıköy'ün çimlerine gömdük, kupada adımızı finale yazdırdık" başlıklarını kullandı. Gazete son sayfasında da "Şampiyonluk bizim", "Bayrakları hazırlayın çifte bayram yapacağız" başlıklarına yer verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi, ilk sayfasında "23 yıl sonra gelen zafer" arka sayfasında ise "Demiştik ama bize her yer Trabzon", "Kadıköy'de Fener'i teslim aldık adımızı finale yazdırdık" başlıklarını kullandı.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Tarihi şamar!", "Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi eledi, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırdı" başlıklarını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında Sörloth'un "sus" işaretli ve sevinç fotoğrafları ile "Kral konuşunca herkes susacak", "Kuzeyin kralı Sörloth (2) ve Novak'ın golleri ile Fenerbahçe'yi deviren fırtına adını finale yazdırdı", "O kupa Trabzon'a gelecek", "23 yıl sonra tarihi zafer" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.

Kaynak: AA

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