Trabzon yerel basınında Beşiktaş maçının yansımaları

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haber de, "Trabzon gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcısı fırtına", arka sayfasında "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haber de, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu." değerlendirmelerine yer verdi.

Taka gazetesi ise birinci sayfasında "Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Alemin kralı şampiyonluğa koşuyor" ve "Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle deviren Trabzonspor farkı 10'a çıkardı" başlıklarına yer verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haber de "Son kurban Beşiktaş" başlığını kullanırken, arka sayfasında "Son şampiyon Beşiktaş'ı dize getiren fırtınadan taraftara sevgilerle" ve "Çakırkeyif" ifadelerini kullandı.