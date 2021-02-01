Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

01.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:02
Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, Trabzonspor için ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Kusursuz fırtına" başlığını kullanırken, "Süper Kupa'da Başakşehir'i tokatlayan Trabzonspor, Beşiktaş'ı da seriye takıp İstanbul'u fethetti" ve "Trabzonspor, ligde 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'ı kendi evinde devirip, zirveye yelken açtı" değerlendirmelerine yer verdi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcıları", arka sayfasında "Adımız fırtına, işimiz zafer" ve "Kartal değil ejderha olsan ne yazar" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Kasketliler geri döndü" ve "Zirvenin uşakları geliyor" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, zirveye uçuyoruz" başlığına yer verildi.

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Fırtına, kartalı evinde avladı" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Süper Kupa'yı müzesine götüren fırtına, ligde de Beşiktaş'ı devirdi, zirve yarışını karıştırdı" görüşlerini paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Kusursuz fırtına" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Coştuk bir kere, koşar adım geliyoruz" denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mehmet Muş Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Okan Buruk Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:20:58. #1.15#
title