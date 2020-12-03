Trabzon yaylalarında sonbahardan kalan renkler ziyaretçi çekiyor
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Trabzon yaylalarında sonbahardan kalan renkler ziyaretçi çekiyor

03.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:49
Trabzon yaylalarında sonbahardan kalan renkler ziyaretçi çekiyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı yaylalarda kış mevsimine girilmesine karşın sonbahardan kalan renkler ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı yaylalarda kış mevsimine girilmesine karşın sonbahardan kalan renkler ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Her mevsim farklı doğal güzelliklere bürünen ilçede, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlar görsel şölen sunuyor.

Aralık ayının ilk günlerinde hala sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği Hıdırnebi ve Balıklı yaylaları, ziyaretçilerine kartpostalları andıran manzaralar vadediyor. Ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler, seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan besiciler ise günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçiriyor.

Öte yandan, ilçenin yüksek kesimlerinde ladin ağaçlarıyla kaplı dağlarda karlı tepeler ve sis de farklı güzellik sergiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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