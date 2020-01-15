Trabzon yaylalarında kar manzaraları
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Trabzon yaylalarında kar manzaraları

Trabzon'da özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

15.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:06
Trabzon yaylalarında kar manzaraları

'da özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Trabzon'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimler hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yayları ve dağlık yaşantılarıyla ön plana çıkan Trabzon'da kar yağışının ardından açan güneşle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının yer yer 20 cm'ye ulaştığı yaylalar beyaz örtüsüyle eşsiz manzaralar oluşturdu. - TRABZON

Kaynak: İHA
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