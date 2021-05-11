Trabzon yaylaları beyaza büründü

Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklığının düştüğü son birkaç günde aralıklarla devam eden kar, Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon-Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde etkili oldu.

Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan 1900 rakımlı vadi, karla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Haldizen Dağları üzerindeki "Yedigöller" bölgesi olarak bilinen yaklaşık 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Manzarasıyla görenleri etkileyen bölge, tam kapanma sürecinde sessizliğini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz