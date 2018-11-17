Trabzon Yaylacılar Kara Yakalandı

Yaylacılar kara yakalandı+

DOĞU Karadeniz'de son günlerde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Trabzon'un Düzköy ve Tonya ilçelerindeki yaylalarda, hayvanları ile birlikte kara hazırlıksız yakalanan yaylacılar ve çobanlar, hayvan sürüleri ile birlikte ilçe merkezi ile köylerine doğru dönüşe geçti. Yaylacıların, süslediği büyükbaş hayvanlarıyla kar altındaki zorlu yolculuğu da renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de son günlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kalınlığı 30 santimetreyi bulan kar, yayla yollarını kapattı. Yaylalardan henüz dönmeyen yaylacılar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Düzköy ilçesi Kayabaşı Yaylasında, hayvan sürüleri ile birlikte kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar köylerine doğru dönüşe geçti. Karlı yollardan hayvanları ile inen yaylacılar, kış ayını geçirmek için ilçe merkezi ile köylerine doğru yol alıyor. Tonya ilçesinde de yaylacıların, beraberinde süslediği büyükbaşlarıyla kar altındaki zorlu yolculuğu ise renkli görüntüler oluşturuyor. Beyaza bürünen Karadeniz Yaylaları'ndaki göç yolculuğu da ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

'KAR GELDİ YAYLADA İŞİMİZ BİTTİ'

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla, hayvanlarıyla birlikte yaylalara çıkan yaylacılar, kar yağışıyla birlikte yaylaları boşaltmaya başladı. Bu sezon yaylalarda güzel vakit geçirdiklerini anlatan yaylacı Kezban Kalkmazoğlu, karın gelmesiyle birlikte yayladaki işlerinin tamamen bittiğini söyledi. Kalkmazoğlu, 'Bu sene yaylalarda odun yaptık, hayvanlarımızı otlattık. Çok güzel günler geçirdik, yaylalarımız çok güzel. Çok fazla misafirimiz geldi. Yaylaları çok seviyoruz. Artık dönüyoruz, kar geldi yaylada işimiz bitti, şimdi köydeki işlerimize gidiyoruz' dedi.

Havva Kalkmaz ise, etkisini gösteren karın yaylaları ve yollarını kapattığını belirterek, Yaz başında yaylaya gittik, şimdi de dönüyoruz ineklerle. Gezdik, tozduk, odun yaptık, yedik içtik şimdi de sonbahar, kar yağdı dönmeye başladık. Kar yaylaları kapattı? diye konuştu.

YAYLALARDAN 'DÖNÜN' ÇAĞRISI

Öet yandan Doğu Karadeniz'de son günlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, vatandaşların yoğun kar yağışı altında mahsur kalma ihtimali üzerine AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hazırda bekliyor. Bölge valilikleri mahsur kalma olaylarının önüne geçebilmek için yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri konusunda uyarılarda da bulundu.

YAYLACILIK GELENEĞİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaylacılar eylül ayı sonunda köylerine dönüyor.