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Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi için sondaj çalışmalarına başlandı

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi için sondaj çalışmalarına başlandı
08.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:34

Trabzon'un Arsin ilçesinde kurulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi için sondaj çalışmalarına başlandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde kurulacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi için sondaj çalışmalarına başlandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi inşaatı ön çalışmalarının hızla sürdürüldüğü belirtildi.

Arsin ilçe sahilindeki Sofra Kayaları ile Koru Burnu arasındaki alanda, 2,7 milyon metrekare deniz dolgusu yapılarak oluşturulacak bölge için sondaj etüt çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy'un bölgede incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu, bu projeyi 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını ve alanın Cumhurbaşkanlığı kararı ile 23 Ağustos 2019'da Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ilan edildiğini belirtti.

"Bölgede geleceğin sektörleri yer alacak"

Hacısalihoğlu, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ'nin ilk genel kurulunu 28 Ağustos 2019'da gerçekleştirdik. Etüt ve proje işleri ise 17 Eylül 2019'da ihale edildi." ifadesini kullandı.

İhale kapsamında şu ana kadar taslak genel vaziyet planı, hidrografik ve oşinografik rapor ile ÇED başvuru dosyasının hazırlandığını belirten Hacısalihoğlu, şu bilgileri verdi:

"Sayısal modelleme raporunun hazırlanması, kesin projeler, özel teknik şartname ve yaklaşık maliyet ve fizibilite raporlarının hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması çalışmalarına ise devam edilmektedir."

Hacısalihoğlu, projenin en önemli adımlarından biri olan sondaj etüt çalışmalarına da dün itibariyle başlandığını bildirerek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yatırım alanı olan dolgu yapılacak sahada belirlenen 23 noktada sondaj çalışması yapılacak. Sondaj çalışmaları sonucunda da jeolojik ve jeoteknik etüt raporu oluşturulacak. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nde geleceğin sektörleri yer alacak. Dünya genelinde yaşanan gelişmeler, teknolojinin gelişmesi, 4. endüstri devrimi, ulusal stratejiler ile uyum ve ilgili alanlardaki dış ticaret verileri göz önüne alınarak bölgede gıda teknolojisi, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve sağlık teknolojisi, savunma sistemleri, güvenlik teknolojisi, uzay ve havacılık, bilişim teknolojisi, telekomünikasyon, elektronik ve otomasyon, otomotiv teknolojileri alanlarında yatırımların yer almasına karar verildi."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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