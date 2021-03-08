TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
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TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı

08.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:26

Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandıDOĞU Karadeniz'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı

DOĞU Karadeniz'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Trabzon ve Rize'de kardan kapanan 101 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar, beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz'de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkili olduğu Trabzon'da 7 ilçede 57 mahalle yolu, Rize'de 5 ilçede de 44 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 7, İkizdere'de ise 8 köyde kışın kimse olmadığı için yol açma çalışması yürütülmüyor. Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisi tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda da yolun, açık kalması için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı
TRABZON Trabzon ve Rize'de kar esareti; 101 köy ve mahalle yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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