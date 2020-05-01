Trabzon ve Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı
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Trabzon ve Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı

Trabzon ve Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler boş kaldı
01.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:22

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Trabzon genelindeki cadde, sokak ve yollarda araç trafiği açısından sakin bir gün yaşanırken, belediye işçileri sokak ve kaldırımlarda bakım çalışması yürütüyor.

Öte yandan az sayıda kişinin de alış veriş için mahallelerindeki market, bakkal ve fırınları tercih ettiği gözlendi.

Kent genelinde belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamalarını sürdürüyor.

Bu arada devriye görevi yürüten polis ekipleri, sabah saatlerinde nöbeti biten sağlık çalışanlarının evlerine ulaştırılması için yardımcı oldu.

Cadde ve sokakların belirli noktalarına da görevliler tarafından sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Ordu

Ordu'da sakin bir gün daha yaşanıyor.

Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile sahil kenarında sakinlik gözleniyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği çok düşük seviyede gerçekleşiyor.

Polis, temizlik işçileri, bekçi ve kuryeler de maske kullanarak görevlerini sürdürüyor.

Uygulama noktalarında görevli polis memurları, az sayıda geçen araçları denetledi.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Bugün saat 14.00'e kadar açık olan market ve bakkala giden vatandaşların, maske kullanımına dikkat ettiği gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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