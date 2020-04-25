Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar sakin
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Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar sakin

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü günde de cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

25.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:06
Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar sakin

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü günde de cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de polis ekipleri ve görevliler dışında, şehrin en kalabalık yerlerinden Atatürk Alanı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklara sessizlik hakim bulunuyor.

Uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki kişileri kontrol ediyor.

Ordu'da da sakin bir gün daha yaşanıyor.

Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kenarı sessizliğe büründü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği çok düşük seviyede gerçekleşiyor.

Uygulama noktalarında görevli polis, durdurduğu araçtakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: AA

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