Trabzon ve Kahramanmaraş caddelerine yapılacak projelerde ortak objeler kullanılacak
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Trabzon ve Kahramanmaraş caddelerine yapılacak projelerde ortak objeler kullanılacak

Trabzon ve Kahramanmaraş caddelerine yapılacak projelerde ortak objeler kullanılacak
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, en büyük caddelerini ortak tasarımlarla güzelleştirmeye hazırlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, en büyük caddelerini ortak tasarımlarla güzelleştirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da bulunan Kahramanmaraş Caddesi ve Kahramanmaraş'ta bulunan Trabzon Caddesi'nde gerçekleştirilecek projelerde ortak objelerin kullanılması kararı alındığı belirtildi.

İki Büyükşehir Belediyesinin yetkililerinin, yaptıkları tasarımları inceleyerek tüm çalışmalarda ortak benzerliklerin oluşması için adım attığı aktarılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Yapı Kontrol Şube Müdürü Akın Zafer Dilberoğlu, ETÜD ve Projeler Şube Müdürü Ömer Çiçek ve Kontrol Abdulgaffar Dener'in, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ile bir araya gelerek gerçekleştirilecek projeler hakkında istişarede bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve Kahramanmaraş'ın en büyük caddelerinin, yapılacak çalışmalar neticesinde benzer tasarımlara sahip olacağını kaydetti.

Zorluoğlu, Kahramanmaraş'ın tarihte çok önemli yere sahip bir şehir olmasının yanı sıra Trabzon'un da kardeş şehri olduğuna işaret ederek, "Kahramanmaraş ve Trabzon caddelerinin proje sonrası benzer özellikler taşıyacak olması, aynı zamanda örneğine az rastlanan bir çalışma olacak. Proje tamamlandığında iki kentin vatandaşlarının da memnuniyet duyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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