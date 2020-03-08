Trabzon ve Gümüşhane'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi
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Dünya Kadınlar Günü, Gümüşhane, Trabzon, 8 Mart, Güncel

Trabzon ve Gümüşhane'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınları Günü, Trabzon ve Gümüşhane'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

08.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:38
Trabzon ve Gümüşhane'de Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınları Günü, Trabzon ve Gümüşhane'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda "Sevgi Çadırı" kuruldu.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum örgütlerinin de desteklediği çadırda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde destek gören şiddet mağduru kadınlar tarafından üretilen yöresel el sanatları ürünleri, resimler, hediyelik eşyalar ve yemekler satışa sunuldu.

İki gün süreyle açık kalacak çadırdan elde edilecek gelirin, şiddet mağduru kadınlar için kullanılacağı öğrenildi.

Etkinlikler kapsamında, Trabzon'da 19 sivil toplum örgütünün katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, kadınların dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, dünyada eşitsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve savaşların giderek arttığını söyledi.

Lisansız İnsan Derneği ise görme ve işitme engelli öğrencilerle birlikte Gülbahar Hatun Türbesi'nde bir araya geldi.

Etkinlikte, öğrencilere işaret diliyle Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un hayatı anlatıldı. Dernek Başkanı Selim Çolak, bir padişah annesi olmasının yanında Gülbahar Hatun'un, tarihte iz bırakan kadınlardan olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öğrencilerin Gülbahar Hatun'u tanımaları amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Tonya ilçesinde de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce futsal maçı düzenlendi. İlçede yaşayan kadınlar ile öğrencilerin katıldığı maçta renkli görüntüler oluştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Of ilçesinde fidan yetiştiriciliğinde çalışan kadınlarla buluştu. Sürmen ve beraberindekiler, Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla ahşap baskılarla bez torbalara çeşitli şekiller yaptı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, Genç Tema Kulübü üyelerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 81 kadına 81 çiçek ve meşe palamudu tohumu dağıtıldı.

Şehir merkezindeki Fatih Parkı'nda bir araya gelen Gümüşhane Üniversitesi Genç Tema Kulübü üyeleri, "Kadın anadır", "Kadın sudur" ve "Kadın topraktır" yazılı dövizler açtı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Gümüşhane Üniversitesi Genç TEMA Kulübü gönüllüsü Betül Hançer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gümüşhane'de 81 kadına 81 adet çiçek dağıtarak, 81 gönüle girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dağıttıkları meşe palamudu tohumu ile de toprak ananın yeni filizler yeşertmesini ümit ettiklerini dile getiren Hançer, "Kadınların gücüne inanıyor ve TEMA Vakfı olarak gönüllüleri, çalışanları ve yönetim kurulundaki kadın ve erkek sayısının eşitliği ile gurur duyuyoruz. Bütün kadınlarımızı gönüllümüz olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ile birlikte kulüp üyeleri Atatürk Caddesi'nden geçen kadınlara çiçek ve meşe palamudu tohumlarını dağıttı.

Kaynak: AA

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Manşet

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