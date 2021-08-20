Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
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Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Trabzon ve Giresun çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Trabzon ve Giresun çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışların Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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