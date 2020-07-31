Trabzon ve Giresun'da kurban pazarlarında yoğunluk
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Trabzon ve Giresun'da kurban pazarlarında yoğunluk

Trabzon'da kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğunluk yaşanıyor.

Trabzon ve Giresun'da kurban pazarlarında yoğunluk
31.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:14

Trabzon'da kurulan kurban pazarlarında, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram namazının ardından vatandaşlar, sabah saatlerinde kurban kesim alanlarına giderek kurbanlıklarını kesti.

Kimi vatandaşlar ise fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık almayı bayramın birinci gününe bıraktı.

Bayramın birinci günü sabah saatlerinde kurban pazarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık aradı.

Vatandaşlar, sıkı pazarlıkların ardından aldıkları kurbanlıklarını kesim alanlarına götürerek kesti.

- Giresun

Giresun'da da vatandaşlar kurbanlıklarını Giresun Belediyesi mezbahanesi ile belirlenen yerlerde kesti.

Bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlıklarının kesimi için mezbahane ile kurban pazarlarında oluşturulan kesim alanlarına geldi.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, kurbanlıklarının kesimini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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