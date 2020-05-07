Trabzon ve Giresun'da koronavirüs tedbirleri
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Trabzon ve Giresun'da koronavirüs tedbirleri

Trabzon ve Giresun'da koronavirüs tedbirleri
07.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:44

Trabzon ve Giresun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Trabzon ve Giresun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtildi.

Kentte dezenfekte edilmemiş yer bırakmama adına ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile toplum sağlığını korumak adına 18 ilçede gece gündüz demeden dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam ediyor. Belirlenen program dahilinde yoğun çalışma yürüten ekipler, şehrin cadde, sokak ve meydanları ile ilçelerin terminalleri, kamu kurum ve kuruluş binaları, hastaneler, aile sağlığı merkezlerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi."

Açıklamada, çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı aktarılarak, Sağlık Dairesi Başkanlığının ayrıca ilçe belediyelerine dezenfeksiyon solüsyonu ve mama desteği sağlamayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ekiplerin koronavirüsün ülkede görüldüğü ilk andan itibaren başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğünü vurguladı.

İlçelerde de etkin dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildiğine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızı bir kere değil program dahilinde sürekli yapıyoruz. Ne mutlu bize ki devletimizin aldığı yoğun tedbirler sonrası son günlerde vaka ve ölüm sayıları azalırken, iyileşen hasta sayımız artmaktadır. Bu durum bizi sevindirse de sürecin tamamen sonlandırılması adına tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımıza aynı yoğunlukta devam edeceğiz."

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında yapılan Pandemi Koordinasyon Toplantısında, koronavirüs salgını ile ilgili konuların görüşüldüğü belirtildi.

Daha önce alınan karar gereğince 15 Mayıs'a kadar mera ve yaylalara çıkışlara kısıtlama getirildiğine işaret edilen açıklamada, salgınla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için mera ve yaylaların kullanılmasına müsaade edilmemesi, ilerleyen günlerde durumun tekrar değerlendirilmesi kararı alındığı aktarıldı.

İl Jandarma Komutanlığının, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin çalışmalarına devam ettiği bildirilen açıklamada, 28 bin 477 maske, 2 bin 865 eldiven ve 25 kolonya dağıtıldığı, 1053 bakkal ve market ile 15 pazar yerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"1663 ekip ve 5 bin 361 personel, sorumluluk bölgelerinde alınan kararların uygulanması ve denetim çalışmaları gerçekleştirdi. 6 bin 400 vatandaş, ihbar hattını arayarak taleplerini iletti. Sokağa çıkma ihlali ve yaşlılara vefa işlemleri kapsamında 3 bin 500 kişiye yardım edildi, 2 bin 774 vatandaş ikaz edilip eve gönderildi, 96 kişiye ise adli, idari işlem yapıldı. Sosyal yardım, işsizlik ve emekli ödemeleri kapsamında 7 bin 686 vatandaşa 17 milyon 404 bin 246 lira tutarında ödeme ulaştırıldı. Kontrol ve denetimler sonunda kurallara uymayan 256 kişiye toplam 346 bin 12 lira para cezası uygulandı."

Kaynak: AA

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