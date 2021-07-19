Trabzon ve Giresun'da 14 gölet inşa edilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon ve Giresun'da toplam 14 gölet yapacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon ve Giresun'da toplam 14 gölet yapacak.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı müdürlüğün Trabzon ve Giresun'a yaptığı yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği vurgulandı.

Trabzon ve Giresun'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki taşkın risklerin azalmasında ve vatandaşların memba kalitesinde su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığının altı çizilen açıklamada, bu kapsamda Trabzon ve Giresun'da özellikle kırsal kesimlerde yaşanan su sıkıntılarının ortadan kaldırılması amacıyla içme suyu amaçlı toplam 14 gölet yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu göletlerin planlama ve projelerinin hazırlanması için 8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalandığı anımsatılan açıklamada, sözleşmeye göre planlama ve proje işlerinin 500 iş günü içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Trabzon ve Giresun illerimizde özellikle yüksek kesimlerde yaşanan su sıkıntısına karşı, içme suyu amaçlı göletler yapmaya karar verdik. Bu kapsamda 7'si Trabzon'da, 7'si ise Giresun'da olmak üzere 14 gölet yapacağız. Bu göletler sayesinde içme suyu sorununu önemli ölçüde azaltacağız. Göletlerin planlama ve proje işleri için sözleşmeyi imzaladık. Hayırlı olsun."

Trabzon'da Hayrat Balaban Göleti, Köprübaşı Beşköy Göleti, Sürmene Oylum Göleti, Araklı Horyanyılantaş Göleti, Yomra Demirciler Göleti, Arsin Santa Göleti, Beşikdüzü Akkese Göleti, Giresun'da ise Dereli Yavuzkemal Göleti, Espiye Ericek Göleti, Görele Soğukpınar Göleti, Doğankent Söğütağzı Göleti, Yağlıdere Akpınar Göleti, Şebinkarahisar Ocaktaşı Göleti ve Tirebolu Ataköy Göleti inşa edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı